مصدر بـ«الأوقاف» يكشف حقيقة فتح الأضرحة أمام زيارات المريدين

نفى مصدر بوزارة الأوقاف صحة ما تردد عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح الأضرحة ومقامات آل البيت بدءًا من ١٤ نوفمبر الجاري، للزيارات من قبل المريدين.

وقال المصدر في تصريح لـ"الدستور" إن قرار فتح الأضرحة يُلزمه إقرار من لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قبل الإعلان عن إتاحة الأضرحة للزيارات مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الغلق كان ضمن قراراتها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد المصدر استمرار غلق الأضرحة والمقامات وعدم صحة ما تردد بشأن الموضوع حتى الآن، لافتًا إلى أنه وارد البت في الأمر فيما بعد.

وكانت وزارة الأوقاف قد اتخذت قرارًا في مارس ٢٠٢٠، مع بداية ظهور الموجة الأولى من فيروس كورونا، بغلق الأضرحة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على المواطنين من عدوى فيروس كورونا.