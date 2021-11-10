تراجع جديد في سعر «يورو الخميس» لدى البنوك المصرية

تراجع سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك، أمام الجنيه المصري الخميس بنهاية الأسبوع الجارى، وذلك على عكس حالة الاستقرار التي سجلتها أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.

سعر اليورو اليوم الخميس 11-11-2021

وتراوح سعر شراء اليورو في مستهل تعاملات اليوم 17.959 جنيه و18.092 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 18.25جنيه لـ18.27 جنيه، حيث تراجع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 18.1252 جنيه لـ 18.0923 جنيه، وتراجع سعر البيع من 18.2447 جنيه لـ 18.2100 جنيه ، وتراجع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 18.097 جنيه لـ 18.0048 جنيه، وتراجع سعر البيع من 18.271 جنيه لـ18.2505 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" تراجع سعر الشراء من18.102 جنيه لـ 18.010 جنيه ، كما تراجع سعر البيع من 18.270 جنيه لـ 18.250 جنيه.

وانخفض سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 18.097 جنيه لـ 17.959 جنيه، كما انخفض سعر البيع من 18.267 جنيه لـ 18.250 جنيه، وانخفض سعر اليورو "تحويل" من 18.097 جنيه لـ 17.959 جنيه للشراء، كما انخفض من 18.2678 جنيه لـ 18.250 جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية 18.090 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 18.2600 جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 18.081 جنيه للشراء، 18.2737 جنيه للبيع.

يشار إلى أن عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو هبطت إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع على خلفية التحركات الحذرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، كما تسود توقعات بين وزراء مالية الاتحاد الأوروبى بانحسار الارتفاعات غير المسبوقة فى مستويات الأسعار بحلول العام المقبل 2022، تأثرًا بتداعيات الجائحة عالميًا.