الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

وفد السلم والأمن الإفريقى برئاسة مصر يختتم زيارته الميدانية إلى الصومال

السفير الدكتور محمد
السفير الدكتور محمد جاد

ترأس الدكتور محمد جاد، سفير مصر بإثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال الزيارة التي اختتمت، الأربعاء، واستمرت لمدة 3 أيام إلى العاصمة الصومالية مقديشيو.

وذكرت سفارة مصر بأديس أبابا، في بيان الأربعاء، أن الزيارة تأتي في إطار برنامج عمل المجلس المعد للشهر الجاري تحت الرئاسة المصرية.

أوضحت السفارة، في بيانها، أن وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي التقى خلال الزيارة مع عدد من مسئولي الحكومة الصومالية وعلى رأسهم الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، ووزير الخارجية محمد عبدالرزاق، كما التقى الوفد برئيس بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) السفير فرانشيسكو ماديرا، إلى جانب لقاءات أخرى مع البعثة الأممية والبعثات الأجنبية بالصومال، وممثلي المرأة والمجتمع المدني الصومالي.

وتركزت النقاشات على التطورات السياسية والأمنية في الصومال، وتطوير دعم الاتحاد الإفريقي لضمان تحقيق الاستقرار في الصومال في ظل انعقاد الانتخابات البرلمانية والسياسية، وضمان التناغم والتنسيق بين الجهود الصومالية وجهود الاتحاد الإفريقي لدحر حركة الشباب، كما التقى السفير المصري على هامش الزيارة مع الضباط المصريين أعضاء بعثة (أميصوم).

وأكد الأهمية التي توليها مصر لضمان أمن واستقرار الصومال الشقيق ولمهام حفظ السلام في القارة الإفريقية، مثمنًا بشكل خاص الجهد الذي يقوم به الضباط المصريون في إطار عمل البعثة.

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