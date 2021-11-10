الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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تقارير ومتابعات

المهدى يكشف سبب انفصاله عن منة عرفة: «وقعوا بينا»

منة عرفة ومحمود المهدي
منة عرفة ومحمود المهدي

أعلن الفنان محمود المهدي، عودته لزوجته الفنانة منة عرفة، بعد إعلانهما الانفصال عن بعضهما خلال الأيام الماضية، وتصدرهما محركات البحث الأكثر شهرة عبر موقع "جوجل".


وكتب المهدي عبر ستوري صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام": "كنت قايل إني هوضحلكم الأسباب موضوع راجل شرقي الناس بتتكلم في قفاها تقريبًا محدش فاهم حاجة، كان فيه سوء تفاهم عن مسلسل 101، مع الفنان محمد نجاتي، وحد معين حب يوقع الدنيا".


وأضاف: "وصل الموضوع ليا غلط، وأنا طبعًا كراجل رافض أي مشاهد تمس كرامتي كراجل زي ممثلات كتير، بتعمل أدوار محترمة مش كله زي بعضه ومنة متفهمة الكلام دا ومحافظة على كرامتي، وميخصنيش أي حاجة قديمة".


واختتم حديثه قائلًا: "يهمني وقت ما عرفت منة، فقط، وبالنسبة لبوست البطيخ ده مكنش لمنة كان لشخص من الماضي دخل يبوظ العلاقة أرجوكوا بطلوا تأليف".

 

 

 

منة عرفة انفصال الفنان محمود المهدي أسباب أسباب انفصاله

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