الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 4 أشخاص اختطفوا طفلا لطلب فدية من والده بالهرم

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص متهمين بخطف طفل 7 أعوام، ومساومة والده على دفع مبلغ 50 ألف جنيه.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من مقاول بتعرض نجله يبلغ من العمر 7 سنوات للخطف، وتلقيه مكالمة هاتفية من مجهولين بطلب فدية 50 ألف جنيه مقابل إعادته، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم بقيادة الرائد أحمد عصام رئيس المباحث.

بعمل التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين قيام المتهمين بخطف الطفل أثناء اللهو أمام منزله ولاذوا بالفرار هاربين، وتمكنت القوات من تتبع خط سير المتهمين، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين من أقارب المجنى عليه من أبناء عمومته.

تفاصيل الواقعة

تبين أن المتهمين هربوا للاختباء فى شقة سكنية بمحافظة بني سويف، ونجحت القوات فى التوصل لمكان المتهمين والقبض على 4 أشخاص، وإعادة الطفل إلى أحضان أسرته مرة أخرى.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا خلال التحقيقات، بأنهم أقارب ولكن على خلافات دائمة مع والد الطفل، وأنهم يعلمون أن والدهم يمتلك أموالا كثيرة بحكم عمله، لذلك قرروا خطف الطفل واستدراجه من أمام المنزل أثناء اللهو مع أصدقائه.

وأضاف المتهمون أنهم قاموا بخطفه إلى شقة بمحافظة بنى سويف وطلب فدية من والده 50 ألف جنيه، وهددوه بإبلاغ الشرطة، ولكن فوجئوا بسرعة وصول الشرطة لهم والقبض عليهم وتحرير الطفل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة جريمة الخطف

وحدد المشرع  في قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات، والمادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.

وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.

بني سويف اختطاف قسم شرطة كاميرات المراقبة اجهزة الامن الأجهزة الأمنية اختطاف طفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

الحكومة: لن نربط تسجيل المرافق بالتسجيل العقارى

وزير التعليم يكشف حقيقة تغيير موعد امتحانات الثانوية وتعطيل الدراسة

«الحلم قرَّب».. «المتحدة» تطلق أكبر مسابقة لاكتشاف وتبنِّى المواهب

المهدى يكشف سبب انفصاله عن منة عرفة: «وقعوا بينا»

لقاءات دولية لبحث تغير المناخ: «التخطيط» فى 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

خالد عكاشة

كلمة السر للميليشيات فى العراق

د. بهي الدين مرسي

حرفية المخ وعبقرية العقل

د.محمد شادي

عودة حراس السوق

وجيه أمين عبدالعزيز

3 أيام فارقة فى قضية سفاح الإسماعيلية

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

جلال حمام

صراصير الأرض تحتل شوارعنا

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تلاحق الاحتلال قانونيًا لقرصنته هواتف موظفين بوزارة الخارجية

حزب إسرائيلى يؤكد رفضه الاعتراف بالبؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية

أزمة «يهود الفلاشا».. إسرائيل تعد إثيوبيا بإعادة مرتكبى جرائم الحرب