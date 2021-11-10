القبض على 4 أشخاص اختطفوا طفلا لطلب فدية من والده بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص متهمين بخطف طفل 7 أعوام، ومساومة والده على دفع مبلغ 50 ألف جنيه.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من مقاول بتعرض نجله يبلغ من العمر 7 سنوات للخطف، وتلقيه مكالمة هاتفية من مجهولين بطلب فدية 50 ألف جنيه مقابل إعادته، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم بقيادة الرائد أحمد عصام رئيس المباحث.

بعمل التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين قيام المتهمين بخطف الطفل أثناء اللهو أمام منزله ولاذوا بالفرار هاربين، وتمكنت القوات من تتبع خط سير المتهمين، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين من أقارب المجنى عليه من أبناء عمومته.

تفاصيل الواقعة

تبين أن المتهمين هربوا للاختباء فى شقة سكنية بمحافظة بني سويف، ونجحت القوات فى التوصل لمكان المتهمين والقبض على 4 أشخاص، وإعادة الطفل إلى أحضان أسرته مرة أخرى.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا خلال التحقيقات، بأنهم أقارب ولكن على خلافات دائمة مع والد الطفل، وأنهم يعلمون أن والدهم يمتلك أموالا كثيرة بحكم عمله، لذلك قرروا خطف الطفل واستدراجه من أمام المنزل أثناء اللهو مع أصدقائه.

وأضاف المتهمون أنهم قاموا بخطفه إلى شقة بمحافظة بنى سويف وطلب فدية من والده 50 ألف جنيه، وهددوه بإبلاغ الشرطة، ولكن فوجئوا بسرعة وصول الشرطة لهم والقبض عليهم وتحرير الطفل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة جريمة الخطف

وحدد المشرع في قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات، والمادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.

وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.