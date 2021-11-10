«الوزراء النمساوى» يناقش دمج اللاجئين وسبل خفض إصابات كورونا

ناقش مجلس الوزراء النمساوي فى اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الفيدرالي ألكسندر شالينبرج سبل تعزيز ودمج اللاجئين في المجتمع، بالإضافة إلى إمكانية إجراء إغلاق لغير الملقحين بلقاحات (كورونا) لخفض مستوى الإصابات اليومية المرتفعة، ومعالجة ارتفاع نسبة الإشغال في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.

وقالت وزيرة الاندماج النمساوية سوزانا راب -في تصريحات اليوم الأربعاء- إن الحكومة سوف تطلق غدًا 10 آلاف دورة جديدة في الاندماج مخصصة للاجئين.

وأضافت أن الدورات تنشر الوعي بالقيم النمساوية الإلزامية باعتبارها ضرورة لتحقيق الاندماج الناجح، لأنها تنقل متطلبات مهمة للحياة في النمسا مثل أهمية معرفة اللغة الألمانية والتعليم، فضلًا عن القيم الأساسية للدستور النمساوي مثل الكرامة الإنسانية والمبادئ الديمقراطية والمساواة، وتابعت أنه كما هو منصوص عليه في البرنامج الحكومي نقوم حاليًا بتنفيذ توسيع دورات القيم لمن يحق لهم اللجوء والحماية فى البلاد.