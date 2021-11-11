الخميس 11 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 فى المحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تستعرض "الدستور" لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١، نظرا لأهميتها وتصدرها على مواقع البحث.

 وتتضمن مواقيت الصلاة كلًا من محافطات القاهرة الكبرى، الإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس، ومحافظة الغربية.

 

مواقيت الصلاة اليوم الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١  فى المحافظات

 

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة الكبرى

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٨

موعد الشروق        ٦:١٧

موعد إذان الظهر    ١١:٣٩

موعد أذان العصر   ٢:٤٠

موعد أذان المغرب  ٥:٠١

موعد أذان العشاء  ٦:٢١


مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر   ٤:٥٤

موعد الشروق       ٦:٢٤

موعد أذان الظهر    ١١:٤٤

موعد أذان العصر   ٢:٤٣

موعد أذان المغرب  ٥:٠٤

موعد أذان العشاء  ٦:٢٥


مواعيد الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٥

موعد الشروق       ٦:٠٤

موعد أذان الظهر    ١١:٢٧

موعد أذان العصر   ٢:٢٩

موعد أذان المغرب   ٤:٥٠

موعد أذان العشاء  ٦:١٠

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الأقصر


 موعد صلاة الفجر   ٤:٣٩

موعد الشروق       ٦:٠٤

موعد أذان الظهر    ١١:٣٣

موعد أذان العصر   ٢:٤٠

موعد أذان المغرب  ٥:٠٢

موعد أذان العشاء  ٦:١٩


مواعيد الصلاة اليوم في محافطة أسوان

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٦

موعد الشروق       ٦:٠١

موعد أذان الظهر    ١١:٣٢

موعد أذان العصر   ٢:٤١

موعد أذان المغرب   ٥:٠٤

موعد أذان العشاء  ٦:١٩

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة السويس

 موعد صلاة الفجر   ٤:٤٢

موعد الشروق       ٦:١١

موعد أذان الظهر    ١١:٣٤

موعد أذان العصر   ٢:٣٥

موعد أذان المغرب  ٤:٥٦

موعد أذان العشاء  ٦:١٦

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية


موعد صلاة الفجر   ٤:٤٤

موعد الشروق       ٦:١٤

موعد أذان الظهر    ١١:٣٥

موعد أذان العصر   ٢:٣٥

موعد أذان المغرب  ٤:٥٦

موعد إذان العشاء ٦:١٦

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٩

موعد الشروق       ٦:١٩

موعد أذان الظهر    ١١:٤٠

موعد أذان العصر   ٢:٣٩

موعد أذان المغرب  ٥:٠٠

موعد أذان العشاء  ٦:٢١

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