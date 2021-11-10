الكنيسة تُحيي ذكرى نياحة كرياكوس أسقف أورشليم واستشهاد القديسة اناستاسيا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بذكرى نياحة كرياكوس أسقف أورشليم واستشهاد القديسة انستاسيا.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن القديسة انستاسيا تُسمى التي تحتفل الكنيسة بها تُسمى بالـ"الكبيرة"، وهي إحدى القديسات اللواتي دفعن حياتهن نظير تمسكهن بالايمان المسيحي.

هذا وتكتفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال احتفالاتها اليوم الاربعاء، بذكرى استشهاد القديسة انستاسيا، بإتمام طقوس القداس الالهي الذي يُقرأ خلاله عدة قراءات كنسية مثل:

العشية: مزامير 110 : 4,5,7 + متى 16 : 13 - 19

باكر: مزامير 73 : 23 - 24 مزامير 73 : 28 مزامير 9 : 14 + يوحنا 15 : 17 - 25

قراءات القداس

البولس: 2 كورنثوس 4 : 5 - 5 : 11

الكاثوليكون: 1 بطرس 2 : 18 - 3 : 7

الإبركسيس: اعمال 20 : 17 - 38

السنكسار: حلول اليوم الأول من شهر هاتور ثالث شهور السنة القبطية، وذكرى نياحة كرياكوس أسقف أورشليم، وذكرى استشهاد القديسين مكسيموس ونوميتيوس وبقطر وفيلبس، وذلك بالاضافة الى ذكرى استشهاد القديس كليوباس الرسول أحد تلميذى عمواس، وأيضًا استشهاد القديسة انستاسيا الكبيرة.

الإنجيل: مزامير 107 : 32,41,42 + يوحنا 10 : 1 - 16

وعلى صعيد آخر، ذكرت صفحة كاريتاس- مصر، أن مركز سيتي للتدريب والدراسات في الاعاقة بالإسكندرية، التابع لجمعية "كاريتاس - مصر"، قام ببدء تنفيذ أنشطة مشروع "اعرفنى ادمجني"، بالتعاون مع مؤسسة "دروسوس السويسرية".

وتتضمن المشروع الخاص بكاريتاس مصر أنشطة مجموعات العمل للأطفال ذوي القدرات الخاصة الاعاقة، وذلك من خلال العديد من البرامج والأنشطة في مجال الأنشطة الكشفية، والفنون مثل: الموسيقى، والتمثيل، والأداء الحركي، والأشغال الفنية.