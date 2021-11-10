إصابة شخصين بطلق نارى فى مشاجرة بالدقهلية

أصيب شخصان بطلقات نارية بقرية أبوذكري التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية، إثر نشوب مشاجرة مع أحد الأشخاص بسبب خلافات الجيرة قام على إثرها بإطلاق عدد من الأعيرة النارية، مما أدى إلى إصابتهم ونقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفي المنصورة الدولي لمأمور مركز شرطة منية النصر بوصول كلا من "محمد محمد عادل رشاد، 34 سنة، و"السيد محمد السيد"، 25 سنة، مصابين بطلق نارى حى بالقدم اليسرى .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية الصر إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليهم والمدعو "محمد عبدالقادر"، بسب خلافات على الجيرة مما أدي الى قيام الأخير باستخدام "طبنجة" وقام بإطلاق عدة أعيرة نارية أدت إلى إصابتهم.

وأكد عدد من شهود الواقعة أن الخلافات نشبت نتيجة لوجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم أثناء عملهم بالمملكة العربية السعودية، إلا أنها تجددت عند عودتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب.