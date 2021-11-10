الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الأمن يدرج 3 من القيادات الحوثية على قائمة العقوبات الأممية

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أدرجت لجنة العقوبات في مجلس الأمن، ثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثي على قائمة العقوبات الأممية، وهم صالح مسفر الشاعر، ويوسف المداني، ومحمد عبدالكريم الغماري.

وأرجعت لجنة العقوبات القرار - حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية - إلى تورط القيادات الثلاث، في دعم أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتتنافى مع القرار 2140 والقرار 2216، وتتنافي مع القانون الإنساني والدولي.

وفي مايو الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من هذه القيادات العسكرية الحوثية هما المداني والغماري، وهما المسؤولان العسكريان الحوثيان اللذان يقودان هجوم الحركة المتحالفة مع إيران للسيطرة على مدينة مأرب.

وتشمل العقوبات الدولية تجميد الأموال والأرصدة وحجز الممتلكات ومنع السفر والترحال.

يشار إلى أن "يوسف المداني" هو المطلوب رقم 8، و"الغماري" رقم 16 و"الشاعر" رقم 40، ضمن قائمة الـ 40 إرهابيا حوثيا، المطلوبة لتحالف دعم الشرعية، ورصد مكافأة خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

اليمن لجنة العقوبات ميليشيا الحوثي إيران تجميد الأموال تهدد السلام قيادات ميليشيا الحوثي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

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