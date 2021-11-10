بعد الاحتجاج ضدها.. سفيرة إسرائيل ببريطانيا تغادر مؤتمرًا فى حماية الشرطة (فيديو)

غادرت تسيبي حوتوفلي سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا، مؤتمرًا للاقتصاد عقد في كلية لندن، بعد احتجاج ضخم نظمه نشطاء داعمون إلى القضية الفلسطينية.

واضطرت السفيرة الإسرائيلية إلى مغادرة المؤتمر تحت حراسة مشددة، إذ تمكنوا من نقلها إلى خارج المبنى بسرعة، ومن ثم استقلت السيارة المخصصة لها.

وحاول أفراد الشرطة البريطانية مواجهة النشطاء المتظاهرين ضد وجود السفيرة الإسرائيلية، والذين رددوا هتافات مناهضة لها، وكذلك منعهم من الوصول إلى سيارة حوتوفلي.

وكانت السفيرة الإسرائيلية تلقت دعوة من اتحاد طلاب الجامعة لحضور منتدى، مما أثار استياء مجموعات داعمة للقضية الفلسطينية، وتناهض العنصرية.