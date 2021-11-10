حبس سائق متهم بقتل طفلة عن طريق الخطأ بسيارته في الجيزة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل طفلة عن طريق الخطأ بعدما صدمها بسيارته، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان قسم شرطة الجيزة قد تلقى بلاغاً بمصرع طفلة دهستها سيارة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة تبلغ من العمر (8 سنوات).

كما تبين من التحريات أن الطفلة دهستها سيارة أثناء عبورها الطريق، وتمكنت القوات من ضبط السائق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.