«بعد الصلح».. تعرف على موعد حفل زفاف منة عرفة ومحمود المهدي

علمت «الدستور» من مصدر مقرب من الفنانة منة عرفة، وزوجها الفنان الشاب محمود المهدي، أن حفل زفافهما سيُقام في موعده الأساسي الذي تم تحديده قبل نشوب خلافات بينهما الأيام الماضية، وذلك في ديسمبر المقبل بإحدى قاعات الأفراح في أحد الفنادق الكبرى بحضور نجوم الفن من أصدقائهم.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي أغنية «دويتو» على طريقة المهرجانات في حفل الزفاف تحمل اسم «أنا قلبي دق»، وسيشاركهما فيه عدد من مطربي المهرجانات.

وكان مصدر مقرب من الفنانة منة عرفة، وزوجها محمود المهدي، كشف لـ«الدستور»، إن هناك جلسة تمت واجتمعا أول أمس الإثنين، في أحد الكافيهات بمنطقة التجمع الخامس، بحضور أحد الأصدقاء المشتركين، لمحاولة الصلح بينهما.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنه «بالفعل نجحت المحاولة ووصل الثنائي لنقطة تفاهم وعادت العلاقة بينهما مرة أخرى، ولكنهما يتكتمان حتى الآن على هذا الأمر»، ولفت إلى أن جزء كبير من خلاف الثنائي، كان بسبب عصبيتهما الزائدة في أكثر من موقف تعرضا له، وهو ما تسبب في تفاقم الخلاف بينهما حتى وصلا إلى هذه المرحلة.

ونفى المصدر، أن ما حدث في الأيام الماضية بين الثنائي، خلافًا مفتعلًا للترويج لأغنيتهما الجديدة كما يروج البعض، مؤكدًا أن هناك مشكلة حدثت بالفعل بين منة عرفة، وزوجها محمود المهدي.

وكانت حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأحد، بعد إعلان انفصال الفنانة الشابة منة عرفة، والفنان الصاعد محمود المهدي.