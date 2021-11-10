الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

ايمن مختار
ايمن مختار

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأربعاء، الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية والوفد المرافق لها لمناقشة مدى الاستجابة المحلية للقضية السكانية ومتابعة أعمال الوحدة السكانية بالمحافظة منذ إنشائها وحتى الآن وتقديم الدعم الفني لفريق العمل.
وأكد "مختار" على أن القضية السكانية هي أخطر القضايا التي تهدد قطار التنمية الشاملة في أي دولة وتؤثر بالسلب على الاقتصاد ولابد من تضافر كافة الجهود من أجل هذه القضية.
وثمن "المحافظ " دور وزارة التنمية المحلية في دعم وتسجيل الصورة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية للقرى والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق غير المأمونة وصياغة البرامج التي تعاون في تحقيق هذا الهدف ومتابعة القضية السكانية بالمحافظة أول بأول.


وكلف "المحافظ" الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية ومدير الوحدة السكانية بالمحافظة بحضور الاجتماع الذي يعقد بحضور مدير مشروع الإستجابة المحلية للقضية السكانية مع قوة العمل السكانية المتمثلة في وحدة السكان بالمحافظة والذي تناول مناقشة انجازات قوة العمل السكانية بالقرى والمراكز ودورها في المبادرة الحكوميه المختلفه ووضع رؤية مستقبلية لخطة العمل وتدريب قوة العمل علي مؤشرات المتابعة والتقييم لتحديد أولويات القضايا بقري ومراكز المحافظة بالإضافة إلي تدريب قوة العمل علي التنسيق ومتابعة الأنشطة والتوثيق وتدريب الأخصائيين ومسئولي المعلومات لإعداد تقرير أوضاع السكان .
ومن جانبها أعلنت مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية أن هذا المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وأن الهدف من الزيارة هو مراجعة ومتابعة إنجازات قوة العمل السكانية في التنسيق والرصد ومشاركتها في المبادرة المحلية، ورفع كفاءة العمل السكانية في متابعة المؤشرات السكانية المحلية ومتابعة تنفيذ الأنشطة وإعداد مسودة تقرير أوضاع السكان بالمحافظة .

أيمن مختار محافظ الدقهلية الأربعاء مشروع ديوان المحافظ

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