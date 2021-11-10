«القطائع».. نهضة مصر تحتفل بإصدار رواية الدكتورة ريم بسيوني الجديدة

احتفلت دار نهضة مصر للنشر بإطلاقها رواية «القطائع» للدكتورة ريم بسيوني الجديدة، في حفل حضره العديد من المثقفين والشخصيات العامة.

من حفل مناقشة رواية القطائع لـ ريم بسيوني

وعلى هامش الحفل، أعربت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، عن سعادتها قائلة: «نفخر بأن تكون نهضة مصر للنشر هي القائمة على إصدار أعمال الأديبة دكتورة ريم بسيوني، حيث نؤمن بأهمية ما تقوم به من تسليط الضوء على حقبات مهمة في تاريخ مصر بأسلوبها الممتع الرشيق الذي يجذب العديد من القراء من مختلف الأعمار، الأمر الذي من شأنه رفع الوعي والثقافة بتاريخ بلادنا والحقبات الفارقة التي شكلتها».

وتابعت: «فخرُنا بريم وفرحنا بنجاحها يعني لنا الكثير؛ لأننا نعتبره جزءًا لا يتجزأ من نجاحنا؛ حيث تقوم دومًا بتقديم أعمال ذات رؤية خاصة فيها احترام للقارئ،وتحتوي على فكر وثقافة ومشاعر إنسانية تكمل رسالتنا في جعل الأجيال القادمة متصلة بهويتنا المصرية الأصيلة وقيمنا وموروثنا الثقافي».

معلومات عن «القطائع»

الكتاب يقدم ثلاث روايات منفصلة الشخصيات ومتصلة الأحداث، واصفًا الأجواء المصرية في ذلك الوقت، وكيف تأثرت مصر بضعف الدولة العباسية والصراع على الحكم فيها؟، وكيف عشق ابن طولون مصر قبل المجيء إليها ليحكمها رغم مؤامرات التخلص منه؟.

وعلى الرغم من الحضور الطاغي لشخصية ابن طولون في رواية القطائع، وتأثيره على الأحداث والشخصيات وعلاقته بهم، فإن الروائية ريم بسيوني كعادتها نجحت في جعل التاريخ حاضرًا بظله لا بذاته، عبر ثلاث روايات مختلفة الأبطال لتدرك التاريخ وتبحث عنه وأنت تقرأ صراع ميسون وأنس لحماية حبهما، وزواج ابن طولون من أسماء المصرية التي عشقته، وعائشة المصرية ابنة أحمد بن طولون، وعبد الرحمن العربي.

من حفل مناقشة رواية القطائع لـ ريم بسيوني

من هي ريم بسيوني؟

ريم بسيوني، حائزة على جائزة نجيب محفوظ للأدب عن روايتها «أولاد الناس» لعام 2020، وأستاذة اللغويات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصلت على دكتوراه من جامعة «أكسفورد» ببريطانيا، ولها عدة كتب ودراسات علمية، كما تُرجمت بعض أعمالها إلى لغات مختلفة.

وقد قامت نهضة مصر بنشر عدد من روايات د. ريم بسيوني، نذكر منها: «سبيل الغارق»، «أولاد الناس»، «مرشد سياحي»، «أشياء رائعة»، «الحب على الطريقة العربية»، «بائع الفستق»، و«الدكتورة هناء».