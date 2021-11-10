محافظ البحيرة يتابع سير العمل في مشروعات «حياة كريمة»

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وانتظام العمل بكافة المشروعات، مشيراً أن البحيرة حصلت على نصيب كبير لتطوير مراكزها وقراها فى إطار المبادرة، حيث وقع الاختيار على ٦ مراكز من أكبر مراكز المحافظة تضم ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع لتنفيذ أكثر من ٨٠٠٠ مشروع بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنيه وبالتنسيق وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتابع المحافظ المشروعات الجارية ضمن المبادرة من خلال المكتب التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة ومنها أعمال إنشاء :- مدارس الشهيد احمد حامد خليفة الإعدادية بقرية ابيس الخامسه، مدرسة ابيس الخامسه، مدرسة العاشر من رمضان، مدرسة ابيس السادسة الثانوية و شبكة الصرف الصحى بعزبة براده واببس، مجمع خدمات وتوصيل الصرف الصحى بقرية البسلقون، مدرسة عواد للتعليم الاساسى ، ووحدة إسعاف ومركز شباب البسلقون و الجوابيص بمركز كفر الدوار .

كما قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمتابعة مجمع الخدمات التكنولوجى، المركز الطبى ووحدة إسعاف ومركز شباب والمجمع الزراعى وتبطين ترع ، وتوصيل الصرف الصحى بالشوكه والحبشى و زهرة البحرية بقرية الابعاديه، التابعين لمركز ومدينة دمنهور،و مجمع خدمات ومركز شباب الجنبيهى والمجمع الخدمى الزراعى ووحدة الإسعاف الابقعين.

كما تابع مجمع خدمات ووحدة إسعاف الكوم الأخضر، المجمع الزراعى والوحدة الصحية بقرية القرنين، بمركز حوش عيسى،و كوبرى المقرن و تشطيب مركز شباب بلقطر، والوحدة الصحية بالغابة ببركة غطاس و كوبرى المجاهدين بكوم القناطر، مركز شباب بسنتواى، والوحدة الصحية والصرف الصحى بالعشرة ببسنتواى.