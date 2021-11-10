الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

التحفظ على 1200 قطعة إكسسوارات سيارات مجهولة المصدر غرب الإسكندرية

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 1200 قطعة من إكسسوارات السيارات مجهولة المصدر وبدون مستندات داخل مخزن قبل ترويجها بالأسواق، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن لإكسسوارات السيارات بمنطقة الرابعة الناصرية دائرية قسم شرطة العامرية، لحيازته سلع مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية الحيازة مما يعد غش تجاري.

تم مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 1200 قطعة إكسسوارات السيارات عبارة عن "اجهزة إنذار - كشافات - مرايات - مساحات" بدون مستندات وذلك قبل ترويجها بالأسواق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

قانون شرطة ترويج فحص الاسواق الإسكندرية تحقيق العاملين ضباط

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