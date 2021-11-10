«الكرتيد 2021».. معرض للبولندية إيزابيلا أوخمان بمركز محمود مختار

يفتتح خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنانة البولندية إيزابيلا ماريا أوخمان بعنوان "الكرتيد 2021"، بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس 18 نوفمبر ويستمر المعرض حتى 28/11/2021.

المواعيد: يومياً من الساعة 9 صباحاً : الساعة 2 ظهراً ومن الساعة 4 عصراً : الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة، بمقر 5 ش التحرير بجوار نادي القاهرة الرياضي.

إيزابيلا ماريا أوخمان فنانة بولندية و متخصصة فى الترميم الدقيق. حصلت على درجة الماجستير بتميز فى عام 2002 من أكاديمية الفنون الجميلة فى وارسو حيث عملت فيها فى قسم ترميم اللوحات والمنحوتات المتعددة الألوان.

شاركت أوخمان فى الحفاظ على التراث المصري من خلال عملها كأخصائية ترميم مع وزارة الأثار المصرية و مركز الترميم التابع للمتحف المصري الكبير و وكالة التعاون الدولى اليابانية و المركز البولندي للآثار منطقة البحر المتوسط و جامعة وارسو.

وشاركت فى العديد من المشاريع فى مصر و سوريا و لبنان. وأهمها مشروع حفظ وترميم معبد حتشبسوت في الأقصر ومشروع ترميم قارب خوفو الثاني فى الجيزة.

ولع إيزابيلا باللغة العربية هو ما قادها إلى استكشاف الخط العربي كأداة للتعبير الفنى. و قد طورت مهارتها اللغوية داخل جامعة وارسو و جمعية الصداقة البولندية العربية و قد وسعت معرفتها من خلال عملها كمحاضرة فى كلية الألسن للغات التابعة لجامعة عين شمس فى القاهرة.

أعمالها الفنية تمثل الحوار بين الكتابة و فنون أخرى كالرسم فى محاولة منها لخلق مساحة يتلاقى فيها معنى الكلمة وشكلها الجمالى فى دعوى للمتلقين لكي يعثروا على الانسجام بين الأفكار و العلامات.

من معارضها الفنية التعايش، ترانيم السلام 1 ترانيم السلام 2 ،" هلم نكتب الكوميديا الالهية "معرض مشترك مع مجموعة من الفنانين المصريين والأجانب في ملتقى التقاليد الثلاث حول فن الخط بمصر بالمعهد الثقافى الإيطالى بالقاهرة.