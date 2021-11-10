الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الكرتيد 2021».. معرض للبولندية إيزابيلا أوخمان بمركز محمود مختار

إيزابيلا أوجمان
إيزابيلا أوجمان

يفتتح خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنانة البولندية إيزابيلا ماريا أوخمان بعنوان "الكرتيد 2021"، بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس 18 نوفمبر ويستمر المعرض حتى 28/11/2021.

المواعيد: يومياً من الساعة 9 صباحاً : الساعة 2 ظهراً ومن الساعة 4 عصراً : الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة، بمقر 5 ش التحرير بجوار نادي القاهرة الرياضي.

إيزابيلا ماريا أوخمان  فنانة بولندية و متخصصة فى الترميم الدقيق. حصلت على درجة الماجستير بتميز فى عام 2002 من أكاديمية الفنون الجميلة فى وارسو حيث عملت فيها فى قسم ترميم اللوحات والمنحوتات المتعددة الألوان.

 شاركت أوخمان فى الحفاظ على التراث المصري من خلال عملها كأخصائية ترميم مع وزارة الأثار المصرية و مركز الترميم التابع للمتحف المصري الكبير و وكالة التعاون الدولى اليابانية و المركز البولندي للآثار منطقة البحر المتوسط و جامعة وارسو.

وشاركت فى العديد من المشاريع فى مصر و سوريا و لبنان. وأهمها مشروع حفظ وترميم معبد حتشبسوت في الأقصر ومشروع ترميم قارب خوفو الثاني فى  الجيزة.

 ولع إيزابيلا باللغة العربية هو ما قادها إلى استكشاف الخط العربي كأداة للتعبير الفنى. و قد طورت مهارتها اللغوية داخل جامعة وارسو و جمعية الصداقة البولندية العربية و قد وسعت معرفتها من خلال عملها كمحاضرة فى كلية الألسن للغات التابعة لجامعة عين شمس فى القاهرة.

أعمالها الفنية تمثل الحوار بين الكتابة و فنون أخرى كالرسم فى محاولة منها لخلق مساحة يتلاقى فيها معنى الكلمة وشكلها الجمالى فى دعوى للمتلقين لكي يعثروا على الانسجام بين الأفكار و العلامات. 

من معارضها الفنية  التعايش، ترانيم السلام 1  ترانيم السلام 2 ،" هلم نكتب الكوميديا الالهية "معرض مشترك مع مجموعة من الفنانين المصريين والأجانب في ملتقى التقاليد الثلاث حول فن الخط بمصر بالمعهد الثقافى الإيطالى بالقاهرة.

فن نشكيلي معرض فنانة تشكيلية لوحات مركز محمود مختار الثقافـــي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

«حضور مصري بالقارة السمراء».. أوجه التعاون بين مصر وإفريقيا في عهد الرئيس السيسي

بينها سعر القمح وضريبة الدخل.. 9 قرارات جديدة للحكومة

الرئيس السيسى: نؤكد رؤيتنا لجعل النيل شريان حياة لجميع شعوب دول الحوض

محمود المهدي يعود إلى منة عرفة.. مصدر يكشف كواليس جلسة الصلح (خاص)

السر في «أبو عمر».. تفاصيل رحلة كاظم الساهر إلى مصر (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

جلال حمام

صراصير الأرض تحتل شوارعنا

د. القس صفوت البياضى

أشهر نساء مصر عبر التاريخ

حسين دعسة

مستشفى الدمى.. حياة أخرى لذكريات الطفولة

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

«خطة إخلاء».. إسرائيل تعمل على تسريع هجرة 5 آلاف يهودي من إثيوبيا

عباس: إسرائيل لن تتمتع بالسلام ما لم تعمل من أجله

حقيقة فرض ضريبة فردية على طعام السياح اليهود بالمغرب