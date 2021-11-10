الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس هيئة الدواء يبحث التعاون مع الشركة المنظمة لـ«CPhI - Worldwide»

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

 التقى الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الأربعاء، أدم أندرسون-المسئول عن شركة إنفورما ماركت المنظمة لفعاليات “CPhI” بمدينة ميلانو الإيطالية، حيث تقوم الشركة بتنظيم هذا الحدث الدولي طوال 30 عاما.

وتناول النقاش أوجه التعاون الممكنة لنقل خبرة الشركة فى تنظيم تلك المعارض وإثرائها فى منطقة الشرق الأوسط، وبشكل خاص فى جمهورية مصر العربية؛ لما تمثله مصر من دور استراتيجى، وثقل إقليمي في مجال صناعة الأدوية فى المنطقة. 

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هيئة الدواء المصرية


كما أشاد السيد أدم أندرسون بدور مصر البارز فى الآونة الأخيرة نحو تعميق صناعة الأدوية والمستلزمات، وإتاحتها فى الدول الأفريقية، والتى كان أهم ملامحها افتتاح المركز الدوائي المصري بأوغندا.

وأثنى رئيس الهيئة على المجهود، الكبير، والجهد المبذول الذي قامت به الشركة؛ من أجل نجاح الملتقى.

وأشاد بخبرة الشركة في تنظيم المعارض الدولية، حيث أنها تختص بإنشاء منصات للصناعات، والأسواق المتخصصة في التجارة والابتكار والنمو، وتقوم بتوفير المشاركة، وتبادل التجارب من خلال أكثر من ٤٥٠ علامة تجارية دولية.

وثمن رئيس هيئة الدواء مجهودات الشركة نحو تغيير مفهوم المعارض الدولية؛ من خلال القدرة على جمع كل مكونات منظومة صناعة الدواء في العالم من مستثمرين وموردين، بالإضافة إلى عرض الابتكارات الجديدة، في مكان واحد حول العالم؛ لتبادل الخبرات، ودعم زيادة الاستثمار الدوائي حول العالم.

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هيئة الدواء المصرية

يأتي ذلك في إطار مجهودات الهيئة نحو مد جسور التواصل مع المؤسسات العالمية، والوقوف على أحدث المستجدات التكنولوجية، والمعايير الدولية الخاصة بصناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وانطلاقا من حرص الهيئة على زيادة فرص الاستثمار الدوائي بالسوق المصري، وتعميق توطين صناعة الدواء، والوقوف على أحدث المستجدات والمعايير العالمية في مجال الدواء.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

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