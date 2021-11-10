ضبط 160 كيلو بانجو بقيمة نصف مليون جنيه

نجحت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط تشكيل عصابي يتاجر في المواد المخدرة والأسلحة بقيمة مالية تصل لنصف مليون جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، الأمن العام"، وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية نشاط عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، وجميعهم مقيمين بمحافظة الدقهلية "لهم معلومات جنائية" قائمين على إدارة بؤرة إجرامية مسلحة شديدة الخطورة بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم 3 قطع سلاح ناري وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر البانجو وزنت 160 كيلو جرام، 3 قطع سلاح أبيض، دراجة نارية "بدون لوحات"، 4 هواتف محمول، مبلغ مالي.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 600 ألف جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.