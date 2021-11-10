وزير الصحة الأردني يبحث مع منسق الأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري اليوم الأربعاء مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في عمان أندرس بيدرسن، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في الرعاية الصحية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الوزارة قولها - في بيان - إن الهواري ثمن خلال اللقاء، الجهود المبذولة من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في عمان وممثلي المؤسسات الدولية المتواجدة في الأردن، والتي ساهمت في تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بالرعاية الصحية وتطوير خدماتها، مؤكدا استمرار الجهود المبذولة مع الأمم المتحدة للوصول إلى أكبر تغطية لتطعيم اللاجئين في الأردن ضد جائحة كورونا.

واستعرض بيدرسن، أبرز مجالات التعاون مع الأردن في المجال الصحي بشكل عام وجائحة كورونا بشكل خاص، وجرى الاتفاق على استمرار التعاون مع وزارة الصحة ضمن أولويات محددة أبرزها، الحفاظ على تقديم الخدمات الصحية وخدمات الرعاية الأولية للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.