الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المنظومة الحكومية الموحدة تستجيب لـ99% من شكاوى المواطنين بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء الخاصة بالمحافظة منذ بداية عام 2021.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتنويع وتيسير وتفعيل سبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين، والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات المختصة لسرعة فحصها وإزالة أسبابها.
وقال المحافظ، إن منظومة الشكاوي الحكومية بالمحافظة تلقت ورصدت منذ يناير 2021 الماضي 2732 شكوي وطلب استغاثة، ونجحت المحافظة في الاستجابة إلي 99 % منها، مؤكدًا على أهمية دور المنظومة في تحقيق التواصل مع المواطنين بالوسائل المتاحة عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتخفيف المعاناة عنهم وتحقيق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف “الداودي”، أن المحافظة حريصة علي تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لربط جميع المؤسسات الحكومية لتفعيل وتطوير المنظومة بالمحافظة في أسرع وقت ممكن، لتكون واجهة عصرية تتواكب مع منظومة التحول الرقمي، متوجهًا بالشكر لفريق عمل المنظومة على الجهود التي يبذلونها في رصد وتلقي الشكاوى والاستغاثات والطلبات المقدَّمة من المواطنين.

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