ضبط صاحب مجزر بحوزته 3 أطنان دواجن فاسدة فى القاهرة

تمكن مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على صاحب مجزر بحوزته 3 أطنان دواجن فاسدة قبل بيعها على المواطنين.

ونجحت حملة تموينية في ضبط 3,3 طن مقطعات دواجن بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة؛ تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.