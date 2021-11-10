الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب مجزر بحوزته 3 أطنان دواجن فاسدة فى القاهرة

دواجن فاسدة
دواجن فاسدة

تمكن مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على صاحب مجزر بحوزته 3 أطنان دواجن فاسدة قبل بيعها على المواطنين.

ونجحت حملة تموينية في ضبط 3,3 طن مقطعات دواجن بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة؛ تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

القبض القاهرة دواجن فاسدة أطنان صاحب مجزر

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وائل لطفي

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