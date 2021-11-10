الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فحص 581 ألفًا و843 نخلة لمكافحة سوسة النخيل بقنا 

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة فحصت 581 ألف و843 نخلة بهدف مكافحة آفة "سوسة النخيل الحمراء" بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار الخطة التي تتبناها وزارة الزراعة للارتقاء بقطاع التمور، وتحجيم الإصابات التي قد تسببها سوسة النخيل خلال الفترة الماضية. 

وأوضح محافظ قنا أن الإدارة عالجت 303 نخلة تم الكشف عن إصابتها، واقتلعت 20 نخلة أخرى مصابة، وفيما يخص نخيل الغابة بمدينة قنا، فحصت الإدارة جميع شجر النخيل بها والبالغ عدده 1184 نخلة، وتم التأكد من سلامتها، مشيراً إلى وجود حالة واحدة فقط سجلتها مديرية الزراعة بقنا .

وشدد الداودي علي مسئولي الزراعة وإدارة مشروعات الأمن الغذائي بضرورة المتابعة الدورية لرصد حالات الإصابة وتحديد درجة خطورتها ، موجها بضرورة عقد ندوات توعوية لصغار الفلاحين للتعريف بأعراض الإصابة، والطرق الخاصة بمواجهة آفة سوسة النخيل ، وكذلك التوعية بطرق التخلص الآمن من بقايا النخيل المصاب، والأساليب الفنية المتبعة فيه كالدفن والغمر بمحلول الرش والسولار.

قنا الزراعة تنسيق الاتصالات عقد فحص وزارة الزراعة لوز المواطنين

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