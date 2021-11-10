القوى العاملة: تسجيل 158 من راغبي العمل وتوفير 127 وظيفة بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 18 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 158 من راغبي العمل، وتوفير 127 فرصة عمل، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

ولفت الوزير، إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 112 ألف جنيه لـ45 عاملاً من المسجلين، فضلاً عن تسليم شهادة أمان لـ300 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت باستخراج 30 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 5 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، و4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، قامت بتعيين 22 شابًا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن تسجيل 138 من راغبى العمل، وتوفير 286 فرص عمل، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقامت المديرية، باستخراج 35 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 3 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها وديًا، وشكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، قامت بتعيين 13 شابا ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 160 من راغبى العمل، وتوفير 15 فرص عمل، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وقامت المديرية، باستخراج 15 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 5 شكاوى عمالية، تم تسوية 2 شكوى منها، وإحالة شكوى للقضاء، شكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 71 ألف جنيه لـ25 عاملاً من المسجلين بالإدارة.