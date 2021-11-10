«سعفان» يشهد حفل تخريج 120 متدربًا على الخدمات الفندقية

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، حفل تخريج 120 متدربًا على التدريب الفندقي من الذكور والإناث، وذلك في إطار التعاون والشراكة بين وزارة القوى العاملة ومجموعة فنادق "إنتركونتيننتال مصر" وأفريقيا "سيتي ستارز"، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بينهما.

وتهدف الشراكة إلى إعداد الشباب وتأهيلهم وإعدادهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل في مجال السياحة والفنادق لتحقيق رؤية مصر 2030، وتوفير فرص عمل لائقة لهم للحد من معدلات البطالة من خلال تدريبهم على الأقسام الفندقية: "المطبخ الساخن، والبارد، وخدمة المطاعم، والإشراف الداخلي ، والاستقبال" .

جاء ذلك بحضور، ديتر فرانكي مدير عام مجموعة إنتركونتيننتال، ونصر فضالي مدير إدارة الموارد البشرية بالفندق، والدكتور محمد هاني، مدير الدراسات الفندقية بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، والدكتور مصطفى الزغل رئيس مجلس إدارة معهد سيناء للسياحة والفنادق، والدكتورة نشوى طلعت نائب رئيس مجلس إدارة معهد الألسن للسياحة والفندقة، ومنال عبد العزيز مدير عام إدارة التنمية البشرية بوزارة القوى العاملة ورئيس وحدة التدريب والتثقيف بوحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأعرب وزير القوى العاملة، عن سعادته لحضوره هذا الحفل، خاصة وأنه نسبة المتدربات من الإناث حوالي 50%، ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالمرأة والذي تبلور في إنشاء وزارة القوى العاملة وحدة المساواة بين الجنسين في العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا، ويتبعها 27 وحدة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.

وأشار إلى أن المرأة المصرية خلال الفترة الحالية أصبحت في قلب الدولة المصرية، ويتضح ذلك من خلال تولي المرأة المصرية لمناصب قيادية وسياسية بالدولة، مققدمًا الشكر لكل الأساتذة والخبراء المتخصصين في هذا المجال على حضورهم هذا الحفل، وكذلك إدارة الفندق على الاستمرارية في التدريب وتخريج دفعات أجيال وراء أجيال، خاصة وأن مصر تتميز بالسياحة باعتبارها من القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد القومي.

ووجه “سعفان” النصيحة للشباب من الخريجين بأنه يجب أن يتحلوا بالإخلاص في العمل وبذل المزيد من الجهد في العمل والالتزام بواجباتهم، ما يحقق لهم التميز في العمل، متمنيًا لهم كل التوفيق في الحياة العملية، ومؤكدًا أن الوزارة ستقدم كل الدعم لهم في توفير فرص عمل لائقة بهذا المجال.

من جانبه، تقدم ناصر فضالي، بالشكر لوزير القوى العاملة على حضوره الحفل ودعمه للشباب، وأثنى على مجموعة الشباب الخريجين من البرنامج التدريبي، واعتبرها أفضل الدفعات التي تخرجت من الفندق، وامتد الشكر لأهالي الطلبة على المجهود الذي بذلوه مع أبنائهم.

وأشار إلى أهمية الشراكة مع وزارة القوى العاملة بمجال التدريب وتمكين المرأة، ما يسهم في توفير "حياة كريمة"، وتخريج أجيال قادرة على بناء الجمهورية الجديدة.