الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فوز «هندسة أسيوط» بالمركز الأول في التدريب الصيفي لعلوم الفضاء

جانب من التكريم
جانب من التكريم

أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، عن فوز طلاب الفرقة الرابعة بقسم الهندسة الكهربائية شعبة اتصالات بكلية الهندسة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى تدريب قمر الجامعات المصرية التابع لوكالة الفضاء المصرية  والتي شارك فيها 325 طالبا وطالبة بمختلف الجامعات المصرية، مقسمين إلى 49 مجموعة وتحديدًا من 30 جامعة مصرية.

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وهنأ نائب رئيس الجامعة طلاب كلية الهندسة لإحرازهم هذا المركز المتقدم متمنيا لهم دوام التفوق والتقدم، كما أشاد بالإنجازات المتعاقبة التى استطاع طلاب كلية الهندسة تحقيقها وإضافتها لسجل الكلية الحافل بالعديد من المراكز المتقدمة فى مختلف فروع الهندسة، كما أشار  أن كلية الهندسة ليست مجرد كلية للتعلم وتخريج كوادر فقط ولكنها بيت خبرة بما تضمه  من كوادر متميزة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه فقد وجه الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة  خالص شكره لإدارة  الجامعة على دعمها المتواصل للكلية بكافة أقسامها وحرصها على إتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم من خلال تسهيل مشاركتهم فى المسابقات الدولية والمحلية.

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وأوضح أن تدريب قمر الجامعات المصرية التابع لوكالة الفضاء للمصرية  يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه الوكالة لخدمة المجتمع العلمي والأكاديمي وحرص كوادرها البشرية من علماء وخبراء ومهندسين على تسخير جميع إمكاناتها التكنولوجية والمعملية من أجل العمل على نشر العلوم التكنولوجية الحديثة بين طلاب الجامعات المصرية وذلك لربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملي.

وحول تفاصيل مشاركة طلاب كلية الهندسة فى تدريب قمر الجامعات المصرية فقد أشار الدكتور عمر عبدالجابر بقسم الهندسة الكهربائية والمشرف على الفريق  ان مشاركة الطلاب جاءت تحت إشراف ودعم من الدكتور على محمد يوسف رئيس القسم ، مضيفاً  ان التدريب  منقسم لجزأين، الأول أون لاين عبارة عن محاضرات أون لاين  عن تكنولوجيا الأقمار الصناعية وتفاصيلها مدته شهر، والجزء الثانى عملي مدته شهر أيضا يتم خلاله ابتكار مشروع وعرضه على لجنة تحكيم والتى أعلنت فوز الفريق بالمركز الأول، والذى يضم الطلاب أسماء مصطفى محمد، أحمد فوزي، زياد أحمد، أميرة جمال، أحمد فتحي، محمد عثمان، محمد كبوتة، محمد صالح.

اسيوط طلاب الجامعات شئون التعليم والطلاب المصرية طلاب الجامعات الجامعات المصرية رئيس جامعة جامعة أسيوط وكالة الفضاء المصرية تكنولوجيا المعلومات الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط طلاب الجامعة خدمة المجتمع كلية الهندسة الدكتور شحاته غريب هندسة أسيوط

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