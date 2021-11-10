الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

اقتراح بمجلس الشيوخ لإنشاء تطبيق إلكتروني للمعلومات السياحية

النائب محمود القط
النائب محمود القط

أعلن النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمه باقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يشمل جميع المعلومات السياحية عن  مصر، مشيرًا إلى أن هذا التطبيق لن يكون دعاية عن المعالم السياحية في مصر فقط، وإنما يجب أن يشمل أسعارًا استرشادية عن كل ما يخص السياحة من أماكن إقامة، ومواصلات وغيرها من البيانات السعرية الهامة للسائح.

وأضاف القط في طلبه، أن هذا التطبيق حال إنشائه سيكون بمثابة تطبيق شامل، يختص بكل ما يحتاجه السائح طوال رحلته، من أماكن سياحية، متاحف، أسعار استرشادية، علاوة على وجود خط ساخن للتواصل مع وزارة السياحة بعينها حال وجود أي حالات طارئة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن العالم حاليًا يشهد عودة ملحوظة للسياحة، لا سيما بعد التوجه العالمي للتعايش مع جائحة أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة بكل مؤسساتها لاستقبال السائحين بإجراءات تتواكب مع المعايير الدولية.

النائب محمو القط وزير السياحة والآثار تطبيق الكترونى مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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الهوى المصرى

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