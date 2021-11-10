الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين تتسلم ثلاثة ملايين جرعة من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لكورونا

لقاح سينوفاك
لقاح سينوفاك

تسلمت الفلبين، اليوم الأربعاء، نحو ثلاثة ملايين جرعة جديدة من لقاح “سينوفاك” الصيني المضاد لفيروس كورونا، في إطار الإمدادات التي تشتريها الحكومة.


وذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفلبينية تحمل شحنة الجرعات الإضافية وصلت مبنى نينوي أكينو إنترناشيونال آيربورت صالة 2.


وبوصول هذه الشحنة، يرتفع مخزون الفلبين من لقاح سينوفاك إلى 47.5 مليون جرعة، اشترت الحكومة 44.6 مليون منها وتبرعت الصين بمليوني جرعة، فيما اشترى القطاع الخاص 500 ألف جرعة.


وتمكنت الحكومة الفلبينية حتى الآن من تطعيم ما يقرب من 1ر30 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا، فيما حصل 6ر35 مليون شخص على الجرعة الأولى من اللقاح.


ويشار إلى أن الفلبين، وهي واحدة من أسوأ حالات تفشي كورونا في جنوب شرق آسيا، بدأت حملة التطعيم مارس الماضي.


وتتطلع الحكومة الفلبينية إلى تحصين 77.13 مليون عام 2021 الجاري لحماية السكان.


وفي هذا الصدد، قال المسؤول الحكومي عن شراء اللقاح في الفلبين كارليتو جالفيز جونيور إنهم يستهدفون توزيع 15 مليون جرعة من اللقاحات شهر نوفمبر الجاري.

مانيلا الفلبين لقاح سينوفاك كورونا

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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