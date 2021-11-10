الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إغلاق محور 30 يونيو بسبب ظهور شبورة كثيفة

شبورة
شبورة

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، محور 30 يونيو من أعلى طريق الإسماعلية وتم التنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية بسبب ظهور شبورة مائية كثيفة وعدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات منعا لوقوع الحوادث.

 

وكانت غرفة عمليات المرور رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية وانعدام الرؤية أمام قائدي السيارات وعلى الفور تم غلق الطريق وتعيين الخدمات المرورية  اللازمة.

 

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

 

من جانبه أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بعد بوابة حلوان.

 

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من الخدمات المرورية مفادها انقلاب سيارة ميكروباص بطريق  الصحراوي الشرقى بعد بوابة حلوان اتجاه بني سويف، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج وجارٍ رفع آثار الحادث.

 

نصائح لتجنب حوادث الطرق:

 

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

إدارة المرور محور 30 يونيو الإسماعيلية غلق طريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

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