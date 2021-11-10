الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحادان الأفريقى والأوروبى يبحثان قضايا حقوق الإنسان

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

نظمت مفوضية الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الأفريقي، الحوار السابع عشر مع الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان، لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون في أفريقيا وأوروبا ، بهدف التغلب على التحديات وتعزيز الإنجازات، فضلاً عن تعزيز التنسيق في مجال حقوق الإنسان.


وشارك في الحوار - الذي أجري عن بعد عبر "زووم"- مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ايمون جيلمور، وأجهزة الاتحاد الأفريقي المكلفة بحقوق الإنسان.


وأوضح بيان للاتحاد الأفريقي أن حوار حقوق الإنسان بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي يُعقد سنويًا عملاً بقرار الاجتماع الوزاري السادس للترويكا الوزاري بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في فيينا، والذي تم تأكيده في الاجتماع السابع اللاحق في برازافيل.

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