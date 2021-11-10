الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل وزارة الصحة بقنا : 768 ألفا بالمحافظة تلقوا لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجي تاوضروس، إن 768 ألف مواطن ومواطنة تلقوا لقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد على مستوى مراكز المحافظة.


وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، أن 480 ألفا تلقوا الجرعة الأولى و288 ألفا تلقوا الجرعة الثانية من خلال 28 مركزا ثابتا لتلقي اللقاح و40 فريقا متنقلا.


وأكد "راجي" أن الدولة والحكومة تولي قطاع الصحة اهتماما كبيرا خاصة في مواجهة الوباء حيث يتوافر بالمديرية جميع اللقاحات المعتمدة عالميا من منظمة الصحة العالمية.


وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والإسراع في الحصول على اللقاح.


وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 522 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 283747 حتى الإثنين.

 

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 54 حالة جديدة.

 

وأكدت الوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

يُذكر  أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد ، هو 338414 من ضمنهم 283747 حالة تم شفاؤها، و 19130 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

التزام الحكومة وزارة خلال الشرق الأوسط وكيل وزارة الصحة مديرية محافظ الصحة وزارة الصحة محافظة على الدولة فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية فيروس الصحة العالمية منظمة الصحة العالمي فيروس كورونا المستجد كورونا المستجد لقاح كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

أول تعليق من الزمالك على مفاوضات الأهلى مع مصطفى فتحى

أول تعليق من وزير التعليم على وضع منهج الكيمياء والفيزياء للرابع الابتدائى

إيقاف مدحت شلبى عن التعليق حتى نهاية 2021

إغلاق محور 30 يونيو بسبب ظهور شبورة كثيفة

الحكومة تقرر وقف استيراد التوك توك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستشفى الدمى.. حياة أخرى لذكريات الطفولة

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم البيرة.. ومستوطنون يلحقون أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين

لأول مرة.. ملك الأردن يلتقى عضوًا عربيًا فى «حكومة إسرائيل»

وزير فلسطينى: إسرائيل عائق حقيقى أمام تطوير الاقتصاد الفلسطينى