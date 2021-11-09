الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: واردات مصر من الدول العربية تتخطى مليار دولار خلال شهر

واردات مصر
واردات مصر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من الدول العربية إلى حدود 1.065 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021، مقابل 830.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 235 مليون دولار، بنسبة 28.3%.


وجاءت المملكة السعودية فى المرتبة الأولى، والتي بلغت واردات مصر منها 508.9 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021، مقابل 287.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، يليها الكويت بواردات بلغت قيمتها 230.8  مليون دولار خلال شهر يوليو 2021، مقابل 284.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.


كما بلغت واردات مصر من دولة الإمارات المتحدة 153.4 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 102.9مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما بلغت وارداتها من سلطنة عمان 84.8 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 34.2  مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، فيما سجلت الواردات من باقى الدول العربية إلى حدود 87.2 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 121.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 2.88 مليار دولار خلال شهر  يوليو 2021 مقابل 3.37 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها  14.6 ٪.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة  31.5 ٪، حيث بلغـت 2.94 مليار دولار خلال شهر يوليو  2021 مقابل  2.24  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة   3.8 ٪ حيث  بلغت  5.82 مليار دولار خلال شهر يوليو  2021  مقابل 5.61 مليار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق.

الاحصاء واردات مصر الدول العربية صادرات

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وائل لطفي

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