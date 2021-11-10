الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسمنت تواصل استقرارها اليوم الأربعاء

أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم

واصلت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء، استقرارها الجماعي الذي بدأته منذ أسبوع، في جميع الشركات العاملة في القطاع، وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 10-11-2021.

 

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 10 -11- 2021

 

أسعار الأسمنت البورتلاندي للمستهلك


استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، حيث سجل 1133 جنيهًا، وتبعه سعر طن الأسمنت المسلح، ليصل إلى 1130 جنيهًا.
 

بينما بلغ سعر طن الأسمنت في شركة حلوان، 1090 جنيهًا للطن الواحد، تلاه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص، حيث سجل 1080 جنيهًا.
 

ووصل سعر طن الأسمنت بشركة المعلم، إلى 1060 جنيهًا، مساويا لسعر طن الأسمنت بشركتي المصري والسهم، حيث بلغ 1060 جنيهًا، تلاه في المركز السادس سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل، بسعر 1050 جنيهًا، مساويا لسعر طن الأسمنت بشركتي سيناء، والعسكري بني سويف، بنحو 1050 جنيهًا، تلاهم في المركز الأخير سعر طن الأسمنت بشركة المسلة، ليسجل 1040 جنيهًا،

 

أسعار الأسمنت الأبيض للمستهلك


واصل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة، استقراره الذي بدأه منذ أسابيع، حيث سجل 2500 جنيهًا، تلاه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء بنحو 2460 جنيهًا.

 

في حين جاء في المركز الثالث، سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة بنحو 2430 جنيهًا، تبعه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة الواحة الأبيض بنحو 2425 جنيهًا.


وأخيرًا استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال بنحو 2390 جنيهًا.

 

أسعار الأسمنت المخلوط للمستهلك


شهد سعر طن الأسمنت بشركتي الواحة و«إيه وان»، استقرارًا، حيث سجلا 835 جنيهًا.


 

أسعار الأسمنت المقاوم للمستهلك


عادت أسعار طن الأسمنت المقاوم للاستقرار أيضا، حيث سجلا سعر طن الأسمنت بشركتي السويدي، وقاهر البحار، 1150 جنيهًا، ليتساوى بذلك مع سعر طن الأسمنت بشركة المسلح، والذي وصل إلى 1150 جنيهًا للطن الواحد.


واستقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر، عند 1140 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر بنحو 1080 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن الأسمنت بشركة السهم، 1070 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء أسعار الأسمنت البورتلاندي للمستهلك أسعار الأسمنت الأبيض للمستهلك أسعار الأسمنت المخلوط للمستهلك أسعار الأسمنت المقاوم للمستهلك

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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