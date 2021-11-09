الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب بعد تناوله حبة غلال سامة في المنوفية

مصرع شاب بعد تناوله
مصرع شاب بعد تناوله حبة غلال

أنهى شاب حياته بتناوله حبة حفظ الغلال في مركز الشهداء بالمنوفية؛ نظرًا لسوء حالته النفسية ومروره بضائقة مالية.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء العميد عمرو ياسين يفيد بورود بلاغ من مستشفى جامعة المنوفية بوفاة “ص.ر.ال”، يعمل استورجي، 30 عامًا، متزوج ولديه طفل ومقيم بقرية العراقية التابعة لذات المركز وذلك عقب تناوله حبة غلال سامة، لمروره بضائقة مالية وسوء حالته النفسية. 

واستقبل مستشفى جامعة المنوفية، أمس، شاب لقى مصرعه عقب تناوله حبة الغلال السامة والتي حاول الأطباء في قسم السموم بمستشفى جامعة المنوفية إنقاذه، لكن باءت محاولتهم بالفشل. 

تم تحرير محضر بقسم شرطة الشهداء وأخطرت النيابة  لمباشرة التحقيقات وتنتظر الجثة بمستشفى جامعة المنوفية معاينة الطب الشرعي للجثة لاستخراج تصاريح الدفن لدفن الجثة بمقابر العائلة.

محافظة المنوفية مصرع شرطة مستشفى الشهداء قسم شرطة جامعة اطباء

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