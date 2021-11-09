مصرع شاب بعد تناوله حبة غلال سامة في المنوفية

أنهى شاب حياته بتناوله حبة حفظ الغلال في مركز الشهداء بالمنوفية؛ نظرًا لسوء حالته النفسية ومروره بضائقة مالية.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء العميد عمرو ياسين يفيد بورود بلاغ من مستشفى جامعة المنوفية بوفاة “ص.ر.ال”، يعمل استورجي، 30 عامًا، متزوج ولديه طفل ومقيم بقرية العراقية التابعة لذات المركز وذلك عقب تناوله حبة غلال سامة، لمروره بضائقة مالية وسوء حالته النفسية.

واستقبل مستشفى جامعة المنوفية، أمس، شاب لقى مصرعه عقب تناوله حبة الغلال السامة والتي حاول الأطباء في قسم السموم بمستشفى جامعة المنوفية إنقاذه، لكن باءت محاولتهم بالفشل.

تم تحرير محضر بقسم شرطة الشهداء وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات وتنتظر الجثة بمستشفى جامعة المنوفية معاينة الطب الشرعي للجثة لاستخراج تصاريح الدفن لدفن الجثة بمقابر العائلة.