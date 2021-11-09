دفن جثة مواطن إريتري صدمته سيارة مسرعة في الشيخ زايد

لقي أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة إريتريا، مصرعه إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق أمام داندي مول بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

البداية بتلقي الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "تسيفت ياماني" 17 سنة، يحمل جنسية دولة إريتريا مصاب بكسور مفتوحة في الساعدين وارتجاج وادعاء اصطدام سيارة به أمام داندي مول بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة المصاب عبور الطريق صدمته سيارة مسرعة مما تسبب في إصابته.

وتم التحفظ على قائد السيارة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.