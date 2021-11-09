إحالة المتهمين بسرقة سيارات التاكسي بالإكراه بمدينة بدر للجنايات

أحالت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، المتهمين بسرقة تاكسي بالإكراه من قائده لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة ان المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامى في سرقة السيارات من سائقيها بالإكراه، وأقروا بارتكابهم جريمة سرقة تاكسي من سائقه بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، كما أقروا بأنهم وراء سرقة 5 سيارات تاكسي بذات الأسلوب.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر من سائق يفيد بسرقة التاكسي الخاص به على يد ٣ أشخاص استقلوا معه بهدف توصيلهم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبحوزتهم 2 سلاح أبيض "كتر، سنجة"، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة السيارة كرهًا عن قائدها تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة والمتهمين، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.