نشوى جاد: نهتم بتقديم محتوى للطفل لترسيخ الهوية المصرية بشكل عام

قالت نشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة (watch it)، إن المنصة تهتم بالمحتوى الناطق باللغة العربية، متابعة :"لدينا تنوع فى المحتوى سواء الأجنبى أو الآخر، نعمل على كيفية الحفاظ على الهوية والثقافة المصرية وإثراء اللغة العربية، ما يميزها هو المحتوى الهادف، أعمال وثائقية مختلفة توثق للحضارة المصرية وتقديم محتوى للطفل لترسيخ الهوية المصرية"، مضيفة أن مصر بشكل رئيسي تأخذ على عاتقها ذلك من خلال محتوى هادف يجمع للشباب ويضيف لهم قيمة بشكل إعلامى ويصل لكل الرسائل.

وأضافت نشوى جاد خلال كلمتها فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "ثورة المنصات الرقمية ما لها وما عليها"، أن أهم ما يميز المنصة هو المحتوى الآمن للأطفال فيضم محتوى هادف وآمن لا يخدش للعادات والثقافات ولا يضر بشخصية وتكوين الطفل، مشيرة إلى أن المنصة محتوى عابر للقارات، وخلال الفترة القادمة بث أعمال watch it الأصلية وتكون هادفة للجميع ومنهم للمصريين فى الخارج من خلال التواصل معهم، حتى نصل للمحتوى المصرى والثقافة لجميع القارات لتوضيح الهوية والثقافة والحفاظ عليها فى ظل عدد من المحتويات الأخرى.

وأشارت جاد، إلى أن هناك دور كبير على التشريع وسن القوانيين واللوائح التنظيمية داخل البرلمان، ومؤخرا قامت إنجلترا بالاهتمام بذلك وتطور ن القوانين والتشريعات فيما يخص تلك المنصات سواء العاملة بداخلها أو خارجها، والحفاظ على المحتوى أن يكون به أزى أو جارح لثقافتها، ونحن داخل المنصة قائمين على أعمال ثقافية وثاقئية مختلفة لترسيخ الهوية المصرية بشكل عام.

لمشاهدة الفيديو

https://fb.watch/9ayoB_WORE/

ويطرح صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نقاشا حول دور المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرها على الفرد والمجتمع ذلك بعد ثورة التكنولوجيا وانتشار المنصات الرقمية بشكل كبير وسريع وخاصة في الأونة الأخيرة حيث ظهرت ظواهر عديدة في المجتمع نتجت عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية بشكل عام ومنها ما يسمي بالإدمان الإلكتروني وظاهرة الإشاعات و انحصار المجتمع في دائرة إخبارية ضيقة و القرصنة الإلكترونية و جرائم اختراق الحسابات الشخصية وتأثر المجتمع بنشطاء التواصل الاجتماعي أو ما يطلق عليهم الانفلونسر بالإضافة الي تأثير المنصات الفنية علي الشباب والمجتمع مما يهدد الهوية الثقافية المصرية.

وذلك بحضور المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة (watch it) بالإضافة إلى الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب والمهندس علاء مصطفى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ويدير النقاش خلال الصالون عضو التنسيقية الإعلامي أحمد عبد الصمد .