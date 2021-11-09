الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الإعلام اليمني يدعو لترجمة دعوات توحيد الصف لآليات عملية

الإرياني
الإرياني

دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، لسرعة العمل على ترجمة دعوات توحيد الصف لآليات عملية وصياغة ميثاق شرف سياسي وإعلامي، وتوجيه البوصلة نحو العدو الحوثي وإفشال مخططاته في توسيع رقعة الخلاف بين المكونات لصالح مشروعه الذي يتربص بالجميع.

وأشاد الإرياني- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الثلاثاء- بالتصريحات التي أطلقها عدد من القيادات والشخصيات السياسية والاجتماعية والوطنية مؤخرا، بالدعوة لوحدة الصف في مواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأشار إلى أن هذه المواقف تعكس إجماعا وطنيا حول الخطر المحدق الذي تمثله مليشيا الحوثي الإرهابية على شكل الدولة والهوية والعقيدة وحاضر ومستقبل البلاد، مؤكدا ضرورة ترك المعارك الجانبية وتوحيد جميع الجهود والإمكانيات في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب‏.

وزير الاعلام الشخصيات السياسية الثقافة الارياني إيران

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