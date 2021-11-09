إحالة متهمين بسرقة مقاول فى الشروق للجنايات

أحالت نيابة الشروق وبدر، متهمين بالتعدي على مقاول بآلة حادة وسرقة مبلغ مالي من داخل شقته في مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، لمحكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين لديهم خلافات مالية مع المجني عليه، وقالوا خلال التحقيق إن المجني عليه استولى منهما على مبالغ مالية بهدف تشغيلها بالمواقع الإنشائية بالتجمع بفوائد ثابتة كل شهر، وفوجئا برفض المجني عليه إعطاءهم مكاسبهما المتفق عليها، مدعيًا خسارته تلك الأموال، ما دفعهما للتعدى عليه وسرقة مبلغ مالي من داخل شقته بمدينة الشروق.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من مقاول يتهم شخصين بالتعدي عليه بآلة حادة وسرقة مبلغ مالي من داخل شقته بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.