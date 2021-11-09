الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة متهمين بسرقة مقاول فى الشروق للجنايات

حبس
حبس

أحالت نيابة الشروق وبدر، متهمين بالتعدي على مقاول بآلة حادة وسرقة مبلغ مالي من داخل شقته في مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، لمحكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين لديهم خلافات مالية مع المجني عليه، وقالوا خلال التحقيق إن المجني عليه استولى منهما على مبالغ مالية بهدف تشغيلها بالمواقع الإنشائية بالتجمع بفوائد ثابتة كل شهر، وفوجئا برفض المجني عليه إعطاءهم مكاسبهما المتفق عليها، مدعيًا خسارته تلك الأموال، ما دفعهما للتعدى عليه وسرقة مبلغ مالي من داخل شقته بمدينة الشروق.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من مقاول يتهم شخصين بالتعدي عليه بآلة حادة وسرقة مبلغ مالي من داخل شقته بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

نيابة الشروق متهمين التعدي مقاول آلة حادة مبلغ مالي القاهر لجنايات

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الهوى المصرى

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