مدير تعليم جنوب الجيزة يتابع تسليم التابلت لطلاب «الأول الثانوى»

تابع بكساوي مصطفي بكساوي، مدير عام إدارة جنوب الجيزة، تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بمبنى الشهداء بمدرسة السعيدية.



وتتم عملية التسليم والتسلم من قبل لجنة مشكلة من إدارة المدرسة، تحت إشراف أشرف فتحي، وكيل المدرسة لشئون التطوير التكنولوجي، مؤكدًا على الطالب أن يتسلم كافة مشتملات التابلت.



وفي ذات السياق، تم التنبيه على الطلاب بالحرص على التابلت والمحافظة عليه، لضمان سلامته خلال مدة الدراسة «الثلاث سنوات القادمة»، وعدم العبث به أو محاولة خروجه من المنظومة، حتى لا يتسبب ذلك في إلحاق الضرر.

ومن جانبها، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بمناسبة بدء الإعداد لأعمال الامتحانات العامة للتعليم الفني بنوعياته «تجاري وفندقي وزراعي وصناعي»، للعام الدراسي 2021- 2022، مؤكدة أن شروط الاشتراك في أعمال الامتحانات للدبلومات تضمنت الآتي:

- ألا يكون مرشحًا للعمل في مركز توزيع الأسئلة.

- يراعي أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من بين الفئات الآتية:

«موجه عام، موجه أول، موجه، بالإضافة إلى مدير إدارة ومدير مرحلة ومدير مدرسة، كبير معلمين ورئيس قسم».

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شروط الترشح



وشددت على ضرورة التنبيه على جميع من يصلح للترشح بأن يقدم استمارة الترشح ليس اختياريًا، بل على كل من تنطبق عليه شروط الترشح وتتم مراعاة الآتي:

- يقوم جميع المرشحين بتحرير إقرار استمارة الموانع وتراجع البيانات والأختام بالإدارة والمديرية مع صحيفة الأحوال ثم تقوم المديرية بإيفاد مندوب بالموانع وصحيفة الأحوال مجمعة على مستوى المديرية.

- تتم الترشيحات لكل من تنطبق عليه هذه الشروط وتسجل الأسماء بالأقدمية المطلقة، طبقًا للوظيفة الحالية، وستتم إحالة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم باستمارة الموانع بدون أسباب إلى الشئون القانونية.

- لا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمد بخاتم شعار الجمهورية من المديرية أو الإدارة، ونوهت إلى أنه سيتم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية خلال إجازة نصف العام.