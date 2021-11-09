التصريح بدفن جثة عامل انهارت عليه بيارة صرف صحى فى الجيزة

صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثة عامل لقي مصرعه بعدما انهارت عليه بيارة صرف صحي أثناء حفرها بقرية المنشي بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية بكشف ملابسات الحادث، واستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم.

كان قد تلقى رئيس مباحث مركز شرطة الصف، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار بيارة صرف صحي على عاملين بقرية المنشي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ البري والدفاع المدني، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عاملين بحفر بيارة صرف صحي انهارت عليهما وتمكنت القوات من إنقاذ أحدهما مصاب جرى نقله إلى المستشفى وتمكنت القوات من انتشال جثة المتوفي وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.