الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل انهارت عليه بيارة صرف صحى فى الجيزة

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثة عامل لقي مصرعه بعدما انهارت عليه بيارة صرف صحي أثناء حفرها بقرية المنشي بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية بكشف ملابسات الحادث، واستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم.

 كان قد تلقى رئيس مباحث مركز شرطة الصف، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار بيارة صرف صحي على عاملين بقرية المنشي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ البري والدفاع المدني، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عاملين بحفر بيارة صرف صحي انهارت عليهما وتمكنت القوات من إنقاذ أحدهما مصاب جرى نقله إلى المستشفى وتمكنت القوات من انتشال جثة المتوفي وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة الجيزة دفن جثة عامل يارة صرف صحي الصف تحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

أول تعليق من وزير التعليم على وضع منهج الكيمياء والفيزياء للرابع الابتدائى

وزير الرياضة يعلن موعد إجراء انتخابات الزمالك

قاتل صديقه فى كرداسة: «ذبحته وهو واقف زى الجمل عشان تليفونه عجبنى»

السجن المؤبد للطبيب المتهم بهتك عرض 6 فتيات وبراءة زوجته

«برأت الزوج قبل الموت».. وفاة «عروس الدقهلية» داخل المستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم البيرة.. ومستوطنون يلحقون أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين

لأول مرة.. ملك الأردن يلتقى عضوًا عربيًا فى «حكومة إسرائيل»

وزير فلسطينى: إسرائيل عائق حقيقى أمام تطوير الاقتصاد الفلسطينى