أبوالغيط يدعو للتهدئة إثر الحادثة التى أودت بحياة 3 جزائريين

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن قلقه إزاء التطورات التي سببتها الحادثة المؤسفة التي وقعت يوم 3 نوفمبر الجاري، والتي أودت بحياة ثلاثة مواطنين جزائريين.

جاء ذلك في رسالة وجهها الأمين العام إلى وزير خارجية الجزائر، ردا على رسالة الوزير في هذا الموضوع.

وأفاد مصدر مسئول في الأمانة العامة: بأن الأمين العام أعرب في رسالته عن التعازي للجزائر في ضحايا هذا الحادث المؤسف، كما دعا الأطراف المعنية إلى ضرورة تغليب ضبط النفس وتجنب التصعيد بما يحافظ على روابط المصلحة المشتركة.

وأضاف المصدر أن جامعة الدول العربية تبقى على استعداد لتقديم الدعم لكل جهد يرمي إلى نزع فتيل هذه الأزمة وتهدئة الأوضاع خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية بشكل عام، والتي تتطلب تضافر الجهود حفاظا على استقرار المنطقة ولتوفير المناخ الملائم لتحقيق التنمية التي تصبو إليها الشعوب العربية.

وكانت الرئاسة الجزائرية، أعلنت أول الشهر الجاري مقتل ثلاثة من مواطنيها قتلوا في قصف نسب إلى المغرب واستهدف شاحنات تقوم برحلات بين موريتانيا والجزائر.

واعتبر البيان أن "عدة عناصر تشير إلى ضلوع قوات المغربية بالصحراء الغربية في ارتكاب هذا الاغتيال بواسطة سلاح متطور".