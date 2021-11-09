الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

أول تحرك برلمانى لإنشاء قناطر جديدة فى فرع النيل برشيد

النائب هشام الجاهل
النائب هشام الجاهل

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إنشاء قناطر جديدة في فرع النيل برشيد جوار مسجد أبي مندور الأثري؛ لأن النيل يكون في أضيق حدوده في هذه المنطقة وهذه المسافة تبعد عن قناطر أدفينا حوالي 17 كيلو مترًا وبذلك ستكون هذه المسافة خزان مياه لمليارات الأمتار المكعبة من المياه العذبة الصالحة للشرب التي تضيع هدرًا في البحر المتوسط. 

وأوضح الجاهل، خلال طلب الاقتراح برغبة، أن المسافة الآن من قناطر أدفينا وحتى مصب النيل فى البحر المتوسط بفرع رشيد تبلغ 27 كيلو مترًا، كما أن هذه هي المياه التي تمتلئ بها مساحة النيل في هذا الجزء تكون مياهًا مختلطة ما بين العذبة والمالحة ولا تصلح للاستخدام في أي شيء. 

وأكد عضو مجلس النواب، أن الهدف من هذا المشروع ما هو إلا أنه سيكون مأخذ محطة مياه شرب بقرية الجدية مركز رشيد مباشرة من النيل وذلك يستلزم مد خط بطول 1000 متر أي واحد كيلو متر فقط؛ لأن محطة مياه شرب قرية الجدية مأخذها من ترعة الرشيدية والتي تحتاج إلى مراحل معالجة كثيرة ومتعددة قبل ضخها للمواطنين، كما أن أثناء السدة الشتوية تكون هذه المياه في ترعة الرشيدية غير صالحة تمامًا للاستخدام الآدمي.

 وأشار البرلماني، إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو المحافظة على مياه نهر النيل العظيم وترشيد استخدام المياه ومنع الهدر منها بهذه الصوره البشعة التي ستجعل هناك فائضًا كبيرًا يحل مشكلة مياه الشرب بمركز رشيد محافظة البحيرة.

النائب هشام الجاهل مجلس النواب اقتراح برغبة مستشار الدكتور حنفي الجبالي إنشاء قناطر جديده فرع النيل برشيد قناطر ادفينا

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وائل لطفي

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