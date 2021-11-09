الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 3 حالات تعدٍ بكوم أمبو ضمن الموجة الـ18

ازالة التعديات
ازالة التعديات

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، التابعة لمحافظة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بقرية العباسية، بمساحة إجمالية 3 قراريط و8 أسهم.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باستمرار تنظيم الحملات المكبرة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

فى السياق، أشار المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، إلى أنه تم المرور الميدانى لمتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات فى الفترات الصباحية والمسائية داخل أحياء وقرى المركز، إضافة إلى متابعة أعمال رفع الإشغالات والرى ورش الشوارع والميادين الرئيسية، علاوة على تجميع تراكمات القمامة ونقلها إلى المقالب العمومية؛ للارتقاء بمستوى النظافة العامة، وإضفاء الوجه الحضارى والجمالى لمختلف القرى والمدن بالمركز. 

أسوان محافظ أسوان التعديات الأراضي الزراعية الوحدة مقالب أملاك الدولة الشوارع والميادين

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وائل لطفي

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