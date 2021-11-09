الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مستشار محافظ المنيا يتابع المشروعات الخدمية بملوي

أجتماع رئيس مركز
أجتماع رئيس مركز ملوي

عقد اليوم بقاعة المؤتمرات بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا اجتماعًا، بحضور اللواء أحمد السّايس رئيس مركز ومدينة ملوي، واللواء مجدي عبد الحميد مستشار محافظ المنيا؛ لمتابعة موقف مشروعات المديريات الخدمية بمركز ومدينة ملّوي.

شارك في الاجتماع مدير إدارة التخطيط والمتابعة ومدير إدارة المجالس ومديري الإدارات الخدمية ولجنة متابعة مشروعات الخطة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

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أكد اللواء أحمد السّايس رئيس مركز ومدينة ملوي أنه تم خلال الاجتماع استعراض بعض موقف المشروعات الخاصة بإدارات الشباب والرياضة والأوقاف والزراعة وبعض المشروعات التنموية والخدمية وتعزيز التعاون بين جميع الجهات التنفيذية والمعنيّة لسرعة الانتهاء من الإجراءات وتيسير المعوقات، للانتهاء من جميع المشروعات المتعثرة في أقرب وقت ممكن.

أوضح السايس أن هناك اهتمام كبير من اللواء أسامة القاضي بسرعة إنجاز جميع المشروعات التنموية والخدمية التي تتم بمركز ملوي وحرص علي إزالة كافة المعوقات التي تواجه هذه المشروعات لسرعة الانتهاء من تنفيذها واستفادة أهالي ملوي منها.

أشار رئيس مدينة ملوي إلي أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، كان قد تفقد عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها، بقرية المعصرة، بمركز ملوي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانياً لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على جميع المعوقات، والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد.

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وأكد المحافظ أنه يجري العمل على قدم وساق لتنفيذ 406 مشروعاً في 16 قطاع بقري مركز ملوي، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بأجمالي 32 وحدة محلية بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة وهى " أبو قرقاص، ملوى، العدوة، مغاغة، دير مواس"، بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد، وأكد المحافظ أن قرية المعصرة، تحظى بنصيب كبير من المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، وستُساهم تلك المشروعات في تحسين حياة الكثير من المواطنين وتحقيق حياة كريمة حقيقية.

المنيا رئيس مركز ملوي مستشار محافظ المنيا أجتماع لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية اللواء مجدي عبد الحميد اللواء أحمد السايس

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