لأول مرة.. ملك الأردن يلتقى عضوًا عربيًا فى «حكومة إسرائيل»

التقى منصور عباس عضو الائتلاف الحكومي في إسرائيل ورئيس القائمة العربية الموحدة، بعبدالله الثاني ملك الأردن، اليوم، في القصر الملكي بالعاصمة «عمان».

ويعد ذلك اللقاء هو الأول بين منصور عباس وملك الأردن، حسبما أذاعت القناة الـ12 في التليفزيون الإسرائيلي.

واستمر اللقاء بين عباس وملك الأردن حوالي 4 ساعات، وتناولا عدة ملفات، خاصة العلاقات الإسرائيلية الأردنية، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية، والأوضاع في الشرق الأوسط بشكل عام.

وتمت زيارة منصور إلى الأردن بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وبتنسيق كامل بين الحكومتين الإسرائيلية والأردنية.

وكشفت مصادر سياسية في الحكومة الإسرائيلية عن أن عباس تلقى دعوة رسمية من ملك الأردن لزيارة عمان، مشيرين إلى أنه جرى نقاش في البداية حول مدى إمكانية سفره، وفي نهاية الأمر تقرر أن تجرى الزيارة.

وأوضحوا أنه رغم تنسيق تفاصيل السفر واللقاء بين ملك الأردن وعضو الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، إلا أنه - في اللحظة الأخيرة – تم استبدال الإجراءات الخاصة بالطريقة التي سيصل بها عباس إلى الأردن، فيما لم يفصحوا عن هذه التغييرات.