الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

لأول مرة.. ملك الأردن يلتقى عضوًا عربيًا فى «حكومة إسرائيل»

منصور عباس
منصور عباس

التقى منصور عباس عضو الائتلاف الحكومي في إسرائيل ورئيس القائمة العربية الموحدة، بعبدالله الثاني ملك الأردن، اليوم، في القصر الملكي بالعاصمة «عمان».

ويعد ذلك اللقاء هو الأول بين منصور عباس وملك الأردن، حسبما أذاعت القناة الـ12 في التليفزيون الإسرائيلي.

واستمر اللقاء بين عباس وملك الأردن حوالي 4 ساعات، وتناولا عدة ملفات، خاصة العلاقات الإسرائيلية الأردنية، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية، والأوضاع في الشرق الأوسط بشكل عام.

وتمت زيارة منصور إلى الأردن بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وبتنسيق كامل بين الحكومتين الإسرائيلية والأردنية. 

وكشفت مصادر سياسية في الحكومة الإسرائيلية عن أن عباس تلقى دعوة رسمية من ملك الأردن لزيارة عمان، مشيرين إلى أنه جرى نقاش في البداية حول مدى إمكانية سفره، وفي نهاية الأمر تقرر أن تجرى الزيارة.

وأوضحوا أنه رغم تنسيق تفاصيل السفر واللقاء بين ملك الأردن وعضو الائتلاف الحكومي الإسرائيلي،  إلا أنه - في اللحظة الأخيرة – تم استبدال الإجراءات الخاصة بالطريقة التي سيصل بها عباس إلى الأردن، فيما لم يفصحوا عن هذه التغييرات.

الائتلاف الحكومي إسرائيل القائمة العربية الموحدة الإسلامية ملك الاردن عمان العلاقات الإسرائيلية الأردنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

وزير الرياضة يعلن موعد إجراء انتخابات الزمالك

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

السجن المؤبد للطبيب المتهم بهتك عرض 6 فتيات وبراءة زوجته

نشر فى الجريدة الرسمية.. هيئة الدواء تدرج دواء جديدًا بجدول المخدرات

«الشرقية للدخان»: طرح السجائر الإلكترونية منتصف يونيو 2022

مصدر أمنى عن سرقة مواطن علبة جبن من مول شهير: «واقعة مُختلقة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

لأول مرة.. ملك الأردن يلتقى عضوًا عربيًا فى «حكومة إسرائيل»

وزير فلسطينى: إسرائيل عائق حقيقى أمام تطوير الاقتصاد الفلسطينى

"Blue Wolf".. تقنية الجيش الإسرائيلى الجديدة للتعرف على وجوه الفلسطينيين