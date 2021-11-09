ضبط 4 أطنان لحوم وكبدة وجمبرى مجهولة المصدر فى الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط 4,16 طن "مقطعات لحوم وكبدة و جمبرى" بدون مستندات "مجهولة المصدر" داخل مصنع للصناعات الغذائية بالجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وردت معلومات إلى العميد وليد العشري، رئيس مباحث التموين بالجيزة، تفيد قيام مالك مصنع للصناعات الغذائية يعمل "بدون ترخيص" يقوم بتخزين كميات كبيرة من مقطعات لحوم وكبدة وجمبرى الفاسدة بالجيزة.

وبإجراء التحريات تبين أن مقطعات لحوم – كبدة وجمبرى "يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبوالخير، النائب الأول لمدير المباحث وبقيادة العميد وليد العشري، رئيس مباحث التموين بالجيزة، تم ضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.