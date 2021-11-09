الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

طالب صعيدي يبتكر سيارة من الخردة: «دي فيراري دي» (صور)

طالب قنا
طالب قنا

على الرغم من كونه لم يكمل عقده الثاني حتى الآن، إلا أنه دائمًا ما يحلم بالاختراعات والابتكارات الجديدة، فمنذ صغره وهو يفكر في أن يكون مختلفًا عن الآخرين، والبداية كانت بإبتكار غسالة، ثم ونش صغير مخصصًا لأعمال البناء، ومؤخرًا سيارة من الخردة.

إسماعيل أحمد إسماعيل، 17 عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي، مقيم بمدينة الوقف شمال محافظة قنا، منذ نعومة أظافره وهو يفكر في الاختراعات والابتكارات، حتى وصل لتصميم سيارة من جمع الخردة بها 5 غيارات، كلفته قرابة 5 آلاف جنيه.

طالب المرحلة الثانوية بدأ في تلك السيارة منذ أن كان طالبًا بالمرحلة الإعدادية بتصميمها من الأخشاب، حتى أصبحت من الخردة والحديد:"دي عربيتي وحلمي أنا بقول عليها فيراري الوقف لأن سرعتها 80 كم في الساعة الواحدة وبيتحطّلها بنزين 80".

المخترع الصغير جمع محتويات السيارة المكونة من "موتور موتوسيكل ومساعدين سيارة وموتوسيكل أيضًا وبطارية، بجانب فرامل ودريكسيون سيارة" خلال العامين الماضيين، لتكون حلمه الذي يقضي وقته من أجل الوصول للعالمية.

عبقرى مدينة الوقف، يحلم بدخول كلية الهندسة حتي يصبح مهندس ميكانيكا ويكمل في اختراعاته وابتكاراته: "نفسي أبقي مهندس وبحلم أن محافظ قنا يكرمني عشان الدعم المعنوي ومش عاوز أي دعم مادي" موضحًا أن تفكيره وابتكاراته أفضل من اللهو مع أصدقائه، فجميع أوقاته التي يقضيها تكون ما بين استذكار دروسه أو تطوير سيارته التي يخرج بها يوميًا.

فيما يؤكد والد المبتكر ابن مدينة الوقف شمال محافظة قنا، أن نجله بدأ الاختراعات والابتكارات منذ فترة طويلة وتحديدًا منذ أن كان طالبًا بالمرحلة الابتدائية وسانده وشجعه على ذلك: "أحسن ما يطلع في الشوارع".

كرم الثانوية عالمية محافظة قنا بداية وقف عقد قنا

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وائل لطفي

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