الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

«الشرقية للدخان»: طرح السجائر الإلكترونية منتصف يونيو 2022

هاني أمان
هاني أمان

كشف هاني أمان العضو المنتدب لشركة الشرقية إيسترن كومباني، إنه في منتصف عام 2022 ستطرح الشركة منتجًا خاصًا بها وهي "السجائر الإلكترونية".

 وأضاف «أمان» خلال لقاء مع "الدستور" أن معظم أو أغلب تلك النوعية يتم تصنيعها في الصين، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم حاليًا بدراسة السوق المصرية واحتياجاته، مؤكدًا أنه سيتم استيراد السجائر الإلكترونية في بداية الأمر، وبعد ذلك سيتم تصنيعها محليًا.

 وأوضح أن الشركة حاليًا تقوم بإجراء الدراسات اللازمة للدخول في صناعة التدخين الحديثة الجديدة (منتجات تدخين منخفضة المخاطر).

وأشار إلى أن هذه الدراسة تختبر السوق بشكل أساسي من حيث الاستهلاك المحلي والطلب على بدائل التدخين، موضحًا أن حجم إنتاج السجائر المحلية اقترب من 70 مليار سيجارة بمعدل نمو 16% سنوي، واقترب حجم مبيعات السجائر المحلية من 67 مليار سيجارة بمعدل نمو 12% سنويًا.

وأكد أن الشركة الشرقية إيسترن كومباني، خلال 2020 -2021، حققت أرباحًا بلغت 4.28 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.79 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأوضح أنه ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 16.02 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14.46 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، مشيرًا إلي أن القوائم المالية لشركة الشرقية-إيسترن كومباني، خلال 2020 -2021، حققت ارتفاع أرباحها بنسبة 12.8% على أساس سنوي.

وأكد أنه حققت شركة الشرقية- إيسترن كومباني خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، أرباحًا بلغت 3.88 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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